Министр спорта Ковальчук получил «отлуп» за свои слова в адрес Герасимени

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин ответил министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку за его странное высказывание в адрес трижды призера Олимпийских игр Александры Герасимени.



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В интервью главной официальной газете страны он недвусмысленно намекнул, что во время трехлетней подготовки в США прославленную спортсменку могли завербовать спецслужбы.

«О том, что министр и до 9 августа был картонным, заслуженные люди уже устали язвить. Закономерный результат отрицательной селекции в госуправлении», — отметил Опейкин.

По его мнению, главе Минспорта и его коллегам «везде видятся какие-то заговоры спецслужб и разведок». «Они не способны понять, что у порядочных людей все гораздо проще, им не нужны указания со стороны или чьи-то методички. Люди, у которых есть достоинство и совесть, видя дичь и несправедливость, просто начинают с ней бороться. Но откуда Ковальчуку об этом знать?» — задает представитель БФСС риторический вопрос.

Он напомнил, что сначала по «приказу Ковальчука» спортсменов и функционеров «массово увольняют, потом он искренне удивляется о санкциях МОК, отмене ЧМ по хоккею и других соревнований, называя это "какими-то обидами"».

«Нет, Сергей, нет никаких обид. Мы просто хотим, чтобы в будущем спортивная отрасль нашей страны развивалась. Для этого в ней должны работать порядочные люди и профессионалы своего дела, а не такие дилетанты, как вы», — резюмировал Опейкин.