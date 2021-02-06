Меркель сообщила о плане в поддержку оппозиции Беларуси© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

По словам канцлера, это "не изменит противостояния" между сторонами конфликта в Беларуси, так как "это невозможно извне", но продемонстрирует поддержку оппозиции со стороны Берлина.





пишет Sputnik, власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Беларуси, заявила в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель. КакSputnik, власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Беларуси, заявила в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.













План действий под названием "Гражданское общество Беларуси" предусматривает облегченное получение визы и убежища в Германии для преследуемых оппозиционеров и бедствующих людей. Как заявила канцлер, в Германии хотят "помочь травмированным жертвам пыток, ввести стипендии и поддержать независимые СМИ".





Она отметила, что эти меры "не изменят противостояния" между сторонами конфликта в Беларуси – такое извне невозможно, но продемонстрирует поддержку оппозиции со стороны Берлина.





Канцлер призвала белорусские власти освободить политических заключенных и прекратить насилие. Она также заявила, что ЕС и Германия в частности продолжат "привлекать к ответственности виновных в продолжающейся нарушениях прав человека в Беларуси". Кроме того, она в очередной раз напомнила, что ни Германия, ни ЕС не признают результаты прошедших в Беларуси президентских выборов.

Протесты в Беларуси

В августе минувшего года в республике прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, снова победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые акции протеста.





Силовики во время разгона шествий в Минске и других городах применяли спецтехнику, а также резиновые пули и светошумовые гранаты. Акции, тем не менее, продолжаются до сих пор.





Александр Лукашенко в январе заявлял, что акции протеста затянулись из-за закрытых по причине пандемии границ.





В свою очередь Ангела Меркель в своем обращении 6 февраля выразила солидарность с участниками этих акций: "Они мирно и с удивительной стойкостью демонстрируют противодействие фальсификации результатов выборов, за политические перемены и глубокие преобразования в своей стране".

Санкционное противостояние

Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября, третий – 17 декабря. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.





Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер – приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве". 18 декабря в МИД республики заявили, что подготовили "чувствительный ответ" на очередные ограничительные меры ЕС.





Кроме того, МИД России неоднократно заявлял о том, что в Беларуси применяются грязные методы цветных революций и что на Беларусь оказывается давление извне.



