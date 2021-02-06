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Times: Вот как может начаться третья мировая война

06.02.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вооруженные силы многих стран в последнее время сильно зависят от искусственного интеллекта (ИИ), и этим обстоятельством в своих целях могут воспользоваться Россия и Китай, пишет обозреватель Times Роджер Бойес в статье заголовком «Вот как может начаться следующая мировая война».

В 2018 году специалисты из Китая, России, США и Великобритании приехали в Лондон, чтобы провести игровую симуляцию и оценить влияние ИИ на ядерную стабильность в мире. Согласно легенде, в июне 2021 года правительства нескольких стран получат сообщения о том, что мир находится на пороге ядерной войны из-за видео и военных отчетов, которые кажутся правдивыми, но на самом деле сфабрикованы, пишет автор.

В ходе симуляции три ядерные державы почувствовали, что находятся под угрозой и переключились в режим войны. Главным фактором, повлиявшим на эту ситуацию на всех уровнях, стал ИИ, говорится в статье.

Командование и управление ядерными силами этих стран полагаются на алгоритмы машинного обучения. ИИ собирает и обрабатывает информацию и предупреждает принимающих решения командиров и политиков о потенциальных угрозах. Это полезная функция, если она дает больше времени для оценки ситуации, но только не в случае, если данные были сфальсифицированы и искусственный интеллект приходит к выводу о неизбежной атаке, опираясь на подлог, отмечает Бойес.



Американские спецслужбы уверяют, что Россия и Китай уже способны обманывать ИИ, работающий на американских военных, пишет ВВС. Они пришли к такому выводу на основе того, что обе страны пытаются завербовать различных специалистов, связанных с Пентагоном, и людей, которые могли бы обеспечить доступ к американским программам обучения ИИ.

Проще говоря, идет гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта. В нее вовлечены всевозможные силы: хакеры, преступники, менеджеры социальных сетей, бойцы информационного фронта, аналитики данных, математики, специалисты по моделированию и еще множество людей, которые уверены, что новым полем битв стали гибридные войны, утверждает автор.
 
 
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Вооруженные силы многих стран в последнее время сильно зависят от искусственного интеллекта (ИИ), и этим обстоятельством в своих целях могут воспользоваться...
 
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