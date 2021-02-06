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Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

06.02.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста "Заговор классиков" - Виктором Ерофеевым. 

© Sputnik
Измученные Пушкиным. Необычная премьера в Молодежном театре

1:06 Пушкин был чернокожим: миф, известный еще со школьных времен. На чем основана эта легенда, и что о внешности поэта говорили современники?

2:52 Дантес пришел на дуэль с кирасой под одеждой, а от смерти его спасла пуговица. Был ли у Пушкина настолько весомый повод для ревности, чтобы стреляться? Какую клятву, данную царю, он нарушил?

6:20 Пушкин - отличник в лицее, а первые же стихи были гениальными. Или нет?

7:33 Революционер, дерзивший царю в лицо, не успел к декабристам на Сенатскую площадь из-за суеверия. Насколько правдивы эти утверждения о Пушкине?

11:44 Лермонтов был учеником Пушкина. "Руслан и Людмила" - фривольный бурлеск.

14:05 "Собаке - собачья смерть". Лермонтова застрелил снайпер по приказу царя? Княжна Мери из "Героя нашего времени" - это дочь Николая I? Как царская семья относилась к Лермонтову.

19:44 "Прощай немытая Россия" написал не Лермонтов? Как с годами менялось стихотворение, и что считают историки и литературоведы.

22:15 Литература против царя. Наши поэты и писатели всегда были против самовластия? С кем Николай I хотел расправиться, а кому покровительствовал?

25:45 Миф о том, как Фонвизин читал Екатерине II пьесу о свингерах. Или не миф…

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Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и хотел быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под...
 
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