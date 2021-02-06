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«Когда они сажают наших мужей в тюрьму…» Тихановская обратилась к Юлии Навальной

06.02.2021 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская обратилась к супруге российского оппозиционера №1 Алексея Навального — Юлии.

«Когда они сажают наших мужей в тюрьму…» Тихановская обратилась к Юлии Навальной

В интервью AFP, она призвала подругу по несчастью (Сергей Тихановский был арестован в прошлом году, а Алексей Навальный в этом) «держаться, бороться и верить».

Тихпановская отметила, передает golosameriki.com, что когда власти «сажают наших мужей в тюрьму за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, женам, остается только встать на их место и поддерживать их».

 
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Светлана Тихановская обратилась к супруге российского оппозиционера №1 Алексея Навального — Юлии.
 
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