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«Когда они сажают наших мужей в тюрьму…» Тихановская обратилась к Юлии Навальной
Источник материала: Навiны
Светлана Тихановская обратилась к супруге российского оппозиционера №1 Алексея Навального — Юлии.
В интервью AFP, она призвала подругу по несчастью (Сергей Тихановский был арестован в прошлом году, а Алексей Навальный в этом) «держаться, бороться и верить».
Тихпановская отметила, передает
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Светлана Тихановская обратилась к супруге российского оппозиционера №1 Алексея Навального — Юлии.
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