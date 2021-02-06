«Когда они сажают наших мужей в тюрьму…» Тихановская обратилась к Юлии Навальной

Светлана Тихановская обратилась к супруге российского оппозиционера №1 Алексея Навального — Юлии.





В интервью AFP, она призвала подругу по несчастью (Сергей Тихановский был арестован в прошлом году, а Алексей Навальный в этом) «держаться, бороться и верить».