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Белоруски уверенно обыграли полек и вышли на ЧЕ по баскетболу

06.02.2021 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная женская сборная Беларуси по баскетболу одержала уверенную победу над командой Польши.

Белоруски уверенно обыграли полек и вышли на ЧЕ по баскетболу
Фото БФБ

В «гостях» белорусская дружина не оставила «хозяйкам» ни единого шанса — 80:49. Больше всех очков в копилку белорусок внесла Екатерина Снытина — на ее счету 14 очков.

Таким образом, Беларусь в четырех матчах набрала семь очков и завоевала путевку на континентальное первенство, которое пройдет в Испании и Франции (17-27 июня).

 
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Национальная женская сборная Беларуси по баскетболу одержала уверенную победу над командой Польши.
 
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