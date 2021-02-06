|
Белоруски уверенно обыграли полек и вышли на ЧЕ по баскетболу
Источник материала: Навiны
Национальная женская сборная Беларуси по баскетболу одержала уверенную победу над командой Польши.
В «гостях» белорусская дружина не оставила «хозяйкам» ни единого шанса — 80:49. Больше всех очков в копилку белорусок внесла Екатерина Снытина — на ее счету 14 очков.
Таким образом, Беларусь в четырех матчах набрала семь очков и завоевала путевку на континентальное первенство, которое пройдет в Испании и Франции (17-27 июня).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная женская сборная Беларуси по баскетболу одержала уверенную победу над командой Польши.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)