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«Шахтер» не удержал победу над топ-клубом из России на сборах в ОАЭ

06.02.2021 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» на сборах в ОАЭ провел очередной товарищеский спарринг и упустил победу над «Спартаком». Московский клуб победил со счетом 2:1. Егор Филипенко забил первый гол за новый клуб.


Фото: «Спартак»

«Шахтер» — «Спартак» — 1:2

Стартовые составы.

«Шахтер»: Гутор, Бегунов, Филипенко, Сачивко, Антич, Сзоке, Кендыш (к), Ахмеди, Океухи, Стасевич, Дарбо.

«Спартак»: Максименко, Мозес, Ларссон, Джикия (к), Понсе, Урунов, Крал, Маслов, Умяров, Гапонов, Маркитесов.

Счет был открыт в первом тайме. «Шахтер» подал угловой и Егор Филипенко подправил мяч в сетку. «Горняки» неплохо держались, но физической подготовки пока не хватает и ближе к концу второго тайма «Спартак» провел две разящие атаки и забил два гола.

На 76-й минуте отличился Айртон.

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