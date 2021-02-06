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«Шахтер» не удержал победу над топ-клубом из России на сборах в ОАЭ
Источник материала: Tut.by
Чемпион Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» на сборах в ОАЭ провел очередной товарищеский спарринг и упустил победу над «Спартаком». Московский клуб победил со счетом 2:1. Егор Филипенко забил первый гол за новый клуб.
«Шахтер» — «Спартак» — 1:2
Стартовые составы.
«Шахтер»: Гутор, Бегунов, Филипенко, Сачивко, Антич, Сзоке, Кендыш (к), Ахмеди, Океухи, Стасевич, Дарбо.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Ларссон, Джикия (к), Понсе, Урунов, Крал, Маслов, Умяров, Гапонов, Маркитесов.
Счет был открыт в первом тайме. «Шахтер» подал угловой и Егор Филипенко подправил мяч в сетку. «Горняки» неплохо держались, но физической подготовки пока не хватает и ближе к концу второго тайма «Спартак» провел две разящие атаки и забил два гола.
На 76-й минуте отличился Айртон.
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