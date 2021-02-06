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Минчане устроили забег под национальными флагами
Источник материала: Хартия'97
Минчане устроили забег под национальными флагами
В Беларуси — 182 день непрерывных протестов.
- Ангарские бегуны не устают напоминать о том, что бег полезен, а в хорошей компании и в правильной цветовой форме - так в двойне, пишет телеграм-канал
Всем спорт! Жыве Беларусь!
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В Беларуси — 182 день непрерывных протестов.
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