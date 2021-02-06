Источник материала: Хартия'97

Минчане устроили забег под национальными флагами 6.02.2021, 17:08

В Беларуси — 182 день непрерывных протестов.

- Ангарские бегуны не устают напоминать о том, что бег полезен, а в хорошей компании и в правильной цветовой форме - так в двойне, пишет телеграм-канал «Баста» .

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