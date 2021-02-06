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«Люд, вызваляйся, рві свае путы, новыя песні спявай!»
Источник материала: Хартия'97
«Люд, вызваляйся, рві свае путы, новыя песні спявай!»
Гомельская Костюковка напомнила актуальные и сегодня строчки Якуба Коласа.
Гомельский микрорайон Костюковка напомнил актуальные сегодня строчки белорусских классиков и современников:
«Змоўкні жа, сціхні, песня пакуты!
Заварушыся, наш край!
Люд! Вызваляйся, рві свае путы,
Новыя песні спявай!»
1921 год, Якуб Колас.
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Гомельская Костюковка напомнила актуальные и сегодня строчки Якуба Коласа.
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