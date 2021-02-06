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«Люд, вызваляйся, рві свае путы, новыя песні спявай!»

06.02.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Люд, вызваляйся, рві свае путы, новыя песні спявай!»

  • 6.02.2021, 16:50
«Люд, вызваляйся, рві свае путы, новыя песні спявай!»
Иллюстрационное фото: tut.by

Гомельская Костюковка напомнила актуальные и сегодня строчки Якуба Коласа.

Гомельский микрорайон Костюковка напомнил актуальные сегодня строчки белорусских классиков и современников:

«Змоўкні жа, сціхні, песня пакуты!

Заварушыся, наш край!

Люд! Вызваляйся, рві свае путы,

Новыя песні спявай!»

1921 год, Якуб Колас.



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Гомельская Костюковка напомнила актуальные и сегодня строчки Якуба Коласа.
 
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