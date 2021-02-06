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Ученые нашли в Турции уникальные артефакты, которые проливают свет на древние тайны
Источник материала: Хартия'97
Ученые нашли в Турции уникальные артефакты, которые проливают свет на древние тайны
Специалисты провели раскопки на юго-западе страны.
Во время раскопок на юго-западе Турции ученые наткнулись на десятки терракотовых фигурок. Здесь они нашли статуэтки богов, богинь, мужчин, женщин, и животных. Все находки - возрастом более 2000 лет, пишет Live Science (перевод -
Отмечается, что статуэтки нашли на территории древнего города Мира в турецкой провинции Анталья.
На некоторых статуэтках специалисты смогли рассмотреть краску и надписи.
"Коллекция фигурок дает нам подробные сведения о том, что существовало в таинственной Мире под толстым слоем ила в первом и втором веках до нашей эры", – сказал о находке руководитель исследования Невзат Чевик.
Ученые говорят, что такие находки дают "важные подсказки об эллинистическом периоде Миры и Ликии".
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Специалисты провели раскопки на юго-западе страны.
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