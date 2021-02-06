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Виктория Азаренко завершила турнир в Мельбурне из-за травмы
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (13-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире Champions Trophy из-за травмы.
Спортсменка не смогла выйти на корт из-за повреждения спины.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (13-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире Champions Trophy из-за травмы.
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