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Черечень высказался о Всебелорусском народном собрании, на которое его пригласила власть

06.02.2021 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Сергей Черечень высказал позицию по поводу приглашения его в качестве  гостя на VI Всебелорусское народное собрание.

Черечень высказался о Всебелорусском народном собрании, на которое его пригласила власть

«Моя партия могла бы рассматривать Всебелорусское народное собрание как площадку для обмена мнениями и обсуждения плана развития Беларуси, но сейчас это невозможно», — отметил он на своей странице в соцсети.

Черечень не сомневается, что придет время, когда обе стороны будут вынуждены договариваться, но это не сегодня.

«Я всегда открыт к диалогу и готов совместно находить пути решения сложных ситуаций, — подчеркнул экс-кандидат. — Всебелорусское народное собрание не отражает интересов моих избирателей и не дает возможности решить проблему политического, экономического и социального кризиса. Я буду наблюдать за мероприятием, но среди участников меня не будет».

 
 
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Экс-кандидат в президенты Сергей Черечень высказал позицию по поводу приглашения его в качестве  гостя на VI Всебелорусское народное собрание.
 
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