Что происходит с организмом, когда вы едите картофель?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Картофель считается одним из самых непростых продуктов, ведь из-за него возникает множество пересудов и споров. Некоторые люди убеждают, что частое употребление корнеплода может привести к избыточному весу, а также потере упругости кожи. Но что на самом деле скрывает в себе любимый продукт белорусов – попробовал разобраться Sputnik.

И бонусом - принципы приготовления картофеля

Картофель со знаком плюс

Прежде всего, опровергнем миф о том, что картофель – это пустые калории, которые не дают никакой пользы. Это не совсем так: в состав продукта входит целый ряд полезных минералов и витаминов. Тут вам и С, РР, витамины группы В, а также кальций, железо и фосфор. К тому же в овоще содержится намного больше клетчатки и белка, чем жиров, которых остерегаются все сторонники диет. Интересно, что большая часть "полезностей" содержится в картофельной кожуре, а не в мякоти, из-за чего диетологи советуют отваривать картошку "в мундирах" или запекать в духовке. Но все это скорее касается эко-картофеля, выращенного на собственном огороде, а вот магазинные овощи все же лучше очищать.

Из-за повышенного содержания калия в продукте картошка становится настоящим соратником для всех гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К тому же она является легким мочегонным средством и показана при болезнях почек. Полезен и сок свежего картофеля: его используют как противовоспалительное и заживляющее средство, а также для борьбы с гастритом и другими болезнями ЖКТ. Но самый любимый способ его применения в косметологии – утренняя борьба с отеками, когда достаточно приложить компресс из сырого овоща и попрощаться с ненавистными мешками под глазами.

Картофель со знаком минус

Самым большим страхом для всех тех, кто следит за фигурой, остается высокое содержание крахмала в картофеле. Ради стройности многие люди навсегда вычеркивают этот продукт из своего меню. Но в то же время некоторые диетологи сходятся во мнении, что если картофель приготовить правильно и употреблять в небольших количествах, то никакого вреда он не причинит. Но помните, что к жареной картошке, чипсам и картофелю фри это не относится.

Еще одна опасность овоща таится в соланине. Это вещество, повышенное содержание которого может негативно сказаться на вашей нервной системе.

Самый полезный картофель – молодой, именно он содержит максимум витаминов и практически не содержит соланин. А вот в зимний и весенний сезоны следует тщательно обрабатывать продукт – удалять кожуру, а сами клубни хранить в темноте и прохладе.

К минусам можно также отнести высокий гликемический индекс, который может плохо сказываться на уровне сахара в крови. В результате вы столкнетесь с частым чувством голода, нарушением метаболических процессов и формированием нежелательных отложений на теле. Но все это случится лишь в том случае, когда вы начнете есть картошку ежедневно.

Как правильно варить картофель

Варка – один из наиболее универсальных и популярных способов приготовления картошки. Sputnik собрал основные секреты правильного приготовления корнеплода таким способом.

Прежде всего, картофель необходимо промыть – под проточной холодной водой, сделать это нужно особенно тщательно, если вы планируете его варить в мундире, в этом случае не помешает щетка или губка. Затем обязательно дайте воде стечь, после чего промокните полотенцем (можно бумажным). Чтобы картофель не потемнел, чистить и мыть его нужно непосредственно перед тем, как будете готовить. В крайнем случае его можно оставить в воде целыми клубнями под закрытой крышкой – но не более чем на 2 часа.

Если будете варить очищенный картофель, его нужно хорошо почистить: снять примерно 2 мм кожуры, удалить глазки – и снова промыть.

Отдельно скажем о молодой картошке: поскольку в его кожуре содержится больше всего витаминов, его лучше всего варить в мундире. Но если такой способ вам не подходит, то чистить молодой корнеплод лучше всего под проточной водой, соскабливая кожуру острым ножом. Маленький секрет: если сначала положить молодой картофель в горячую воду, а затем в холодную, очистить его будет легче.

Лучше всего варить картофель в эмалированной кастрюле, под плотно прилегающей непрозрачной крышкой, между водой и крышкой должно оставаться пространство – около 3 сантиметров.

Положите картофель в кипящую воду (это поможет сохранить максимум полезных веществ), чтобы вода покрывала его примерно на один палец, и оставьте вариться на медленном огне (это даст возможность картошке приготовится равномерно). Все клубни должны быть примерно одного размера, слишком крупные лучше разрезать на несколько частей. Посолите за 10 минут до готовности. Крышку во время варки лучше не поднимать.

Сколько варится картошка

Размер имеет значение: чем больше клубень, тем больше времени ему нужно, чтобы развариться. Учитывайте и количество: чем больше клубней вы положите в кастрюлю, тем медленнее в ней будет кипеть вода, соответственно увеличится и время готовки.

Итак, если вы решили сварить картофель в мундире – ориентируйтесь на 25 минут, если варите очищенные клубни целиком – на 20-25 минут. Молодой картофель в мундире в среднем будет готов уже минут через 20, а мелко нарезанный картофель в супе сварится за 10-12.

Тем, кто не любит вареную картошку, рекомендуем попробовать картошку по-арабски – с розмарином, тимьяном и кари.

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