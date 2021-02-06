ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт. Ночью в Минске пьяный бесправник на «Мицубиси» сбил дорожный знак

06.02.2021 18:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Авария произошла в половине пятого ночи в белорусской столице на Долгиновском тракте.

Фотофакт. Ночью в Минске пьяный бесправник на «Мицубиси» сбил дорожный знак

Как сообщила представитель ГАИ Центрального района Татьяна Ященко, 36-летний водитель не справился с управлением «Митсубиси», ушел в неуправляемый занос и врезался в дорожные знаки.

Освидетельствование, по данным ГАИ, показало 2.06 промилле концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила.

В отношении автомобилиста составлен ряд протоколов за:

  • управление транспортным средством в состоянии опьянения;
  • управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления;
  • эксплуатацию транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности;
  • совершенное ДТП.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла в половине пятого ночи в белорусской столице на Долгиновском тракте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит с организмом, когда вы едите картофель?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by