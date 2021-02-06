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Алина Кабаева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

«Да, она прекрасна! И женственна, и не надо завидовать (так и хочется ответить на некоторые комменты)», «Алина Кабаева – уже имя нарицательное, как, к примеру, Дэвид Копперфильд. Низкий поклон и нескончаемые авиации Алине», «При всем моем уважении к Кабаевой для меня лучшие Мамун и Канаева», «На злобу дня», «На счет лучшей я бы поспорила. Харизматична, но очень однообразна, не фактурна и технично слабая», – написали россияне, бурно обсуждая талант и карьеру Алины Кабаевой. К компромиссу они так и не пришли.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неожиданные снимки Кабаевой с детьми вызвали шок Очаровательная олимпийская чемпионка – пример для многих любителей гимнастики.

Очаровательная олимпийская чемпионка– пример для многих любителей художественной гимнастики. Недавно подруга звездыопубликовала редкие фото, на которых прославленная российская спортсменка предстала в разнообразной обстановке. Эти кадры произвели на пользователей Сети сильное впечатление и даже стали причиной разногласий, конфликтов между россиянами.Публикуя фотографии олимпийской чемпионки, Яна Батыршина указала свое мнение о знаменитой подруге. По ее мнению, Алина Кабаева сделала прорыв в мире художественной гимнастики и стала лучшей спортсменкой в своей отрасли. На почве этой позиции между комментаторами поста разгорелся спор: одни безоговорочно согласились с Яной Батыршиной, а вот другие решили, что на мировой арене есть куда более талантливые гимнастки, чем Алина Кабаева.