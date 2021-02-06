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Субподрядчики белорусской компании подозреваются в том, что заживо засыпали людей землей в Зимбабве

06.02.2021 18:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Субподрядчики белорусской компании подозреваются в том, что заживо засыпали людей землей в Зимбабве
Иллюстративное фото
О страшной трагедии, к которой может быть причастна компания из Беларуси, сообщает Центр управления природными ресурсами в Зимбабве. По его сведениям, в шахтах недалеко от города Мутаре были заживо погребены шахтёры-кустари, которые без разрешения искали золото. Разработкой территории занималась белорусская компания — субподрядчиком выступала кампания из Китая Zhondin Investments. Инцидент произошел в период с 11 по 13 ноября 2020 года.

На месте трагедии уже были извлечены два тела шахтеров-кустарей, еще около 10 числятся пропавшими без вести.

По словам очевидцев, китайская субподрядная компания намеренно засыпала шахты шахтеров-кустарей, полностью осознавая, что под землей находятся люди. При этом сообщается, что за этим чудовищным преступлением наблюдали вооруженные сотрудники полиции Республики Зимбабве, которые обеспечивали безопасность деятельности компании. Полиция говорит, что они не уверены, занималась компания мелиорацией земель или добычей полезных ископаемых. Не было принято достаточных мер предосторожности, чтобы убедиться, что в шахтах нет шахтеров-кустарей.

Обе компании и полиция Республики Зимбабве отвергли утверждения о том, что шахтеры-кустари все еще находятся в ловушке под землей, несмотря на то, что на земле остались их одежда и личные вещи.

Центр управления природными ресурсами обратилось в правительство Зимбабве с требованием прекратить выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых корпорации, нарушающей конституционные права его граждан.

Кустарная и мелкомасштабная добыча полезных ископаемых не узаконена в Африке, хотя обеспечивает средства к существованию для многих людей. И в то же время этот вид деятельности продолжает представлять большую опасность, ежегодно унося бесчисленное количество жизней.
 
 
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