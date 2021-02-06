Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержали администратора протестных чатов Алексея Похилко «Белсат» сообщает, что сейчас он находится на Окрестина с административным протоколом.

И запинаясь, говорит подготовленный текст о «наполнении деструктивной информацией против власти».в 2019 году собирался баллотироваться в парламент, собирал подписи по Коласовскому округу №106 от Молодежного блока.«Белсат» сообщает, что сейчас он находится на Окрестина с административным протоколом.