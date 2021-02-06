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Задержали администратора протестных чатов Алексея Похилко
Источник материала: UDFГУБОПиК задержал активиста Алексея Похилко. На видео, снятом на фоне красно-зеленого флага, Похилко признается, что является администратором телеграм-каналов и чатов «Серый кот», «Хата Белсата», «Денисовская».
И запинаясь, говорит подготовленный текст о «наполнении деструктивной информацией против власти».
Алексей Похилко в 2019 году собирался баллотироваться в парламент, собирал подписи по Коласовскому округу №106 от Молодежного блока.
«Белсат» сообщает, что сейчас он находится на Окрестина с административным протоколом.
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«Белсат» сообщает, что сейчас он находится на Окрестина с административным протоколом.
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