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Китайскую блогершу с «кукольной» внешностью со скандалом разоблачили
Источник материала: UDF
Так девушка выглядела в своих соцсетях. Фото: orientaldaily.com.my
Оказалось, что реальная Цзин имеет мало общего со своими изображениями в соцсетях. Мало того что у нее совсем другие внешность, рост и вес, но даже знак зодиака и возраст тоже оказались неправдой.
А так — в жизни
«Мы называли тебя богиней, а ты оказалась фейком!» После того как в Сети появились реальные фотографии Цзин, разочарованию фанатов не было предела.
Стоит сказать, что Цзин не сильно расстроилась из-за того, что обман всплыл на поверхность. В ответ она пошутила, что может поделиться с расстроенными фанатами шаблонами для редактирования фотографий.
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