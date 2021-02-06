Источник материала: UDF



Так девушка выглядела в своих соцсетях. Фото: orientaldaily.com.my

А так — в жизни

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китайскую блогершу с «кукольной» внешностью со скандалом разоблачили Правда о ней — только ее пол.

Оказалось, что реальнаяимеет мало общего со своими изображениями в соцсетях. Мало того что у нее совсем другие внешность, рост и вес, но даже знак зодиака и возраст тоже оказались неправдой.«Мы называли тебя богиней, а ты оказалась фейком!» После того как в Сети появились реальные фотографии Цзин, разочарованию фанатов не было предела.Стоит сказать, что Цзин не сильно расстроилась из-за того, что обман всплыл на поверхность. В ответ она пошутила, что может поделиться с расстроенными фанатами шаблонами для редактирования фотографий.