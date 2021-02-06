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Каменная Горка выстроилась в цепь солидарности
Источник материала: Хартия'97
Каменная Горка выстроилась в цепь солидарности
Минчан активно поддержали автомобилисты.
В Беларуси — 182 день непрерывных протестов.
Сегодня в минском микрорайоне Каменная Горка люди вышли в цепь солидарности с бело-красно-белыми флагами. Об этом сообщает телеграм-канал
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Минчан активно поддержали автомобилисты.
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