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Каменная Горка выстроилась в цепь солидарности

06.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Каменная Горка выстроилась в цепь солидарности

  • 6.02.2021, 18:27
Каменная Горка выстроилась в цепь солидарности

Минчан активно поддержали автомобилисты.

В Беларуси — 182 день непрерывных протестов.

Сегодня в минском микрорайоне Каменная Горка люди вышли в цепь солидарности с бело-красно-белыми флагами. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

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Минчан активно поддержали автомобилисты.
 
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