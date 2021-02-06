Источник материала: Хартия'97

С 1 марта в Беларуси введут изменения по взносам в ФСЗН 6.02.2021, 18:24

Многие изменения коснутся ИП.

С 1 марта в Беларуси введут новшества по взносам в Фонд соцзащиты населения — обязательным страховым и на профессиональное пенсионное страхование. Изменения касаются ответственности за нарушения по уплате этих взносов. Новшества вводят обновленным КоАП, следует из пояснения ФСЗН, пишет tut.by .

С 1 марта в Беларуси заработает обновленные Кодекс об административных правонарушениях. Некоторые изменения, которые введут со следующего месяца, касаются ответственности за нарушения уплаты обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование в ФСЗН.

Про штрафы нанимателям из-за неуплаты взносов

Так, пересмотрели ответственность за неуплату или неполную уплату этих взносов в бюджет фонда. С 1 марта для нанимателей (речь не только про организации, но и индивидуальных предпринимателях и физлицах, которые предоставляют работу по трудовым и гражданско-правовым договорам) поднимут «потолок» по неуплате взносов в ФСЗН, при которых дают штрафы — с 10 до 20 базовых величин (с 290 до 580 рублей). Если превысить эму сумму, то «светит» штраф от 2 до 20 базовых величин (от 58 до 580 рублей). Проще говоря, если наниматель не заплатит вовремя в бюджет ФСЗН взносы за своих работников больше чем 580 рублей, то он может получить штраф.

При этом юрлиц и ИП, которые уплачивают взносы за себя, но не делают этого, к административной ответственности привлекать не будут.

В ФСЗН уточняют, что в изменениях конкретизирован круг лиц, в отношении которых будет применяться административная ответственность: должностные или иные уполномоченные лица плательщика либо ИП или иные физлица, которые предоставляют работу гражданам по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.

За нарушения по индивидуальному лицевому счету работников — штраф

Некоторые новшества касаются персонифицированного учета — индивидуального лицевого счета работников, на котором хранится информация о трудовой деятельности работника, в том числе о трудовом стаже, заработке. Этот учет упрощает, к примеру, сбор информации для назначения пенсии. В перспективе эту информацию планируют использовать при введении электронных трудовых книжек.

С 1 марта за непредставление в установленные сроки в ФСЗН сведений персонифицированного учета будет предусмотрена административная ответственность по статье 24.11 КоАП (до 1 марта — статья 23.16). Если сейчас за такое нарушение наниматель, которые не сообщает вовремя такие данные о своих работниках, может получить предупреждение или штраф до 20 базовых (до 580 рублей), то с 1 марта останется только штраф. «Предупреждение в Кодексе в редакции от 06.01.2021 исключено из видов административных взысканий (стало профилактической мерой воздействия)», — уточняют в ФСЗН.

В фонде сообщают, что с марта должны быть прекращены дела об административных правонарушениях, которые по обновленному КоАП не являются таковыми, а также прекращены дела об административных правонарушениях, по которым истекли сроки наложения административных взысканий, которые установлены новой редакцией КоАП. Проще говоря, со следующего месяца все административные дела, которые по новому КоАП не будут считаться таковыми из-за отсутствия нарушения, должны будут прекратить.

«Не подлежат исполнению неисполненные (полностью или частично) постановления о наложении административных взысканий за совершение деяний, не являющихся административными правонарушениями в соответствии с новой редакцией КоАП», — добавляют в ФСЗН.

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