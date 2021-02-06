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Минские районы Тракторый и Шарики вышли на совместную бело-красно-белую прогулку
Источник материала: Хартия'97
Минские районы Тракторый и Шарики вышли на совместную бело-красно-белую прогулку
Вместе мы — сила!
В Беларуси — 182 день непрерывных протестов. Сегодня Тракторный и минский микрорайон Шарики вышли на совместную бело-красно-белую прогулку.
Об этом сообщает телеграм-канал
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