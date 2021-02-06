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Меркель потребовала освобождения белорусских политзаключенных

06.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Меркель потребовала освобождения белорусских политзаключенных

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  • 6.02.2021, 17:37
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Меркель потребовала освобождения белорусских политзаключенных
Ангела Меркель
Фото: PAP

Германия не признает официальные итоги выборов в Беларуси.

Канцлер Германии Ангела Меркель в видеообращении 6 февраля высказала солидарность с протестующими в Беларуси, которые уже полгода выходят на акции с требованием демократии и свободы. Меркель призвала руководство в Минске немедленно остановить репрессии и освободить политзаключенных, передает «Радыё Свабода».

- Власти Беларуси рассчитывают на то, что мир в очередной раз забудем про этих мужественных людей. Мы не должны этого допустить. Германия и Евросоюз будут и дальше привлекать к ответственности виновных в продолжении нарушений прав человека в Беларуси, как мы уже это делаем в случае с санкциями ЕС, - сказала Меркель.

Она напомнила, что Германия упростила получение виз для тех, кого преследуют в Беларуси, выделяет стипендии и поддерживает независимые СМИ в стране.

Меркель признала, что эти действия не смогут урегулировать конфликт в Беларуси «между правом и насилием».

- Решить этот конфликт извне невозможно. Но такая помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их голоса так же, как это было полгода назад, - подчеркнула она.

Ангела Меркель снова заявила, что Германия и ЕС не признают результаты августовских президентских выборов в Беларуси, потому что они не были демократическими, свободными и справедливыми.

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Теги: Минск
 
 
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Германия не признает официальные итоги выборов в Беларуси.
 
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