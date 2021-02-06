|
Меркель потребовала освобождения белорусских политзаключенных
Источник материала: Хартия'97
Меркель потребовала освобождения белорусских политзаключенных
Германия не признает официальные итоги выборов в Беларуси.
Канцлер Германии Ангела Меркель в видеообращении 6 февраля высказала солидарность с
- Власти Беларуси рассчитывают на то, что мир в очередной раз забудем про этих мужественных людей. Мы не должны этого допустить. Германия и Евросоюз будут и дальше привлекать к ответственности виновных в продолжении нарушений прав человека в Беларуси, как мы уже это делаем в случае с санкциями ЕС, - сказала Меркель.
Она напомнила, что Германия упростила получение виз для тех, кого преследуют в Беларуси, выделяет стипендии и поддерживает независимые СМИ в стране.
Меркель признала, что эти действия не смогут урегулировать конфликт в Беларуси «между правом и насилием».
- Решить этот конфликт извне невозможно. Но такая помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их голоса так же, как это было полгода назад, - подчеркнула она.
Ангела Меркель снова заявила, что Германия и ЕС не признают результаты августовских президентских выборов в Беларуси, потому что они не были демократическими, свободными и справедливыми.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Германия не признает официальные итоги выборов в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)