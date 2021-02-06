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Пенсионерке в Viber позвонили «работники банка». Через час общения с ее счетов исчезли 62 тысячи рублей

06.02.2021 18:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

67-летней жительнице Новополоцка на этой неделе в Viber позвонили незнакомые ей люди, которые представились работниками банка. Они сообщили, что с банковских карт женщины кто-то пытается снять деньги. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. Звонившие предложили помочь ей, для чего попросили данные к интернет-банкингу.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Женщина сообщила информацию для входа в ее личный кабинет в интернет-банкинг, данные банковских карт, в том числе информацию по депозитному счету. После часовой беседы с мошенниками со счетов женщины пропали больше 62 тысяч рублей.

Новополоцкий ГОСК завел уголовное дело.

Мы неоднократно писали о том, что делать в ситуации, когда кто-то звонит и представляется банковскими работниками. Главное правило — не сообщать никакую информацию, которая касается ваших банковских счетов, логинов и паролей для входа в банковские сервисы, в том числе интернет-банкинг. Банковские работники не могут запрашивать подобную информацию ни по телефону, ни через мессенджеры.

Рекомендуем не только прочитать эти рекомендации, но и поделиться ими со своими родными и близкими. В последнее время участились случаи подобных мошенничеств.

О чем нужно помнить, чтобы не стать жертвой мошенников

  • Никому не передавать свою банковскую карту и полные ее данные, пароли от мобильного и интернет-банкинга.
  • Если вы потеряли карту или увидели по ней операции, которые не совершали, сразу обратитесь в банк и заблокируйте карточку. Это можно сделать не только по телефону, но и в мобильном или интернет-банкинге.
  • Если вам звонит человек, представляющийся сотрудником банка, положите трубку и перезвоните в банк по телефону службы клиентской поддержки, чтобы уточнить информацию. Важно не перезванивать по тому номеру, с которого вам позвонили. Наберите номер банка, указанный на его сайте или обороте карточки. Не забывайте, что сотруднику банка не нужна информация о номере вашей банковской карты и комбинации паролей.
  • Не переходите по неизвестным ссылкам из электронной почты, СМС или мессенджеров, онлайн-рекламы на сайты-аналоги поисковых систем, популярных интернет-магазинов, ресурсов госучреждений, банков (чтобы удостовериться, на нужном ли сайте вы находитесь, проверьте его адрес в адресной строке).
  • Не загружайте программное обеспечение, происхождение которого вызывает сомнение.

 
 
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Женщина сообщила информацию для входа в ее личный кабинет в интернет-банкинг, данные банковских карт, в том числе информацию по депозитному счету. После часовой...
 
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