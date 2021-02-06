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Уберем снег вместе: молодежь Минска поддержала погодный челлендж

06.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Уберем снег вместе» – такой челлендж объявил Белорусский республиканский союз молодежи. Осадков в Минске и окрестностях выпало непривычно много, и старших школьников и студентов пришлось звать на помощь. Первыми откликнулись курсанты Военной академии. Чистили территорию вокруг одного из минских храмов, передает «МИР 24».

«Делать приятное людям – это дорого стоит, это многого стоит», – отметил курсант Военной академии Руслан Толстых.

«Убираем храмы, детские дома, прилегающие территории, а также детские садики. Спецтехника, которая чистит Минск, не справляется, поэтому выходит Союз молодежи, который тоже помогает в уборке снега», – сказал первый секретарь Минской городской организации БРСМ Роман Бондарук.

У волонтеров даже появилась горячая линия, куда за помощью могут обратиться одинокие пенсионеры. Если частный дом завалило снегом, на помощь обещают прислать современных тимуровцев.



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Теги: Минск
 
 
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У волонтеров даже появилась горячая линия, куда за помощью могут обратиться одинокие пенсионеры.
 
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