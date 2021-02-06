Мир кристаллов: как создают ледовые и снежные скульптуры – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Фестиваль ледовых и снежных скульптур проходит в Минске шестой раз. В нем участвуют 18 команд: студенты профильных факультетов и опытные мастера. Команды студентов создавали скульптуры из снега, профессионалы работали со льдом. Организаторы не ограничивали фантазию художников – тема фестиваля "Мир кристаллов".

Валентин Борздый со своей бригадой создавал композицию три дня. В работе он использовал бензопилу и различные резцы, последний штрих – так называемая доводка советским утюгом, после этого лед становится прозрачным и красивым.

"Наша композиция называется "Путник". Это образ какого-то, может быть, сказочного персонажа, который в общем-то символизирует просто любого человека, который движется по своей жизни. Он еще слепой у нас, и он на ощупь двигается методом проб и ошибок. Для нас важно придумать какую-то историю, чтоб было понятно, как это делать. Мы не настаиваем на такой трактовке для каждого зрителя, но нам интересно придумать какую-то идею", – рассказывает скульптор Валентин Борздый.

Скульптору помогал сын – пятиклассник Миша. Мальчику художник доверил небольшие, но важные детали.

"Работа меня на столько увлекает что становится уже не важно на весь этот холод, так интересно работать что дух захватывает и уже ничего не чувствуешь", – отмечает Миша.

Некоторые скульптуры оснащены подсветкой, поэтому особенно красивы в вечернее время. Авторы надеются, что композиции простоят до начала весны.

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