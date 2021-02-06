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Отец Бузовой предложил Даве все "разрулить"

06.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Отец певицы и телеведущей Ольги Бузовой рассказал о ее страданиях после расставания с Давидом Манукяном и предложил несостоявшемуся зятю "решить вопрос". 

© Sputnik / Григорий Сысоев
Бузова окунулась в "мир других мужчин" после расставания с бойфрендом

Игорь Бузов оставил комментарий в Instagram бывшего возлюбленного Ольги, сообщает StarHit. Дава сообщил подписчикам о новом музыкальном треке и поделился фрагментом мелодии, в ответ Бузов высказался предельно четко:

"Давид, а не хочешь разрулить? Она страдает", – написал отец Бузовой.

Комментарий быстро набрал сотни лайков, но вскоре был удален. При этом идею Игоря Бузова позитивно оценили не только подписчики его дочери, но и фолловеры Давы. Некоторые даже сочли, что это могло бы стать первым шагом к примирению. Впрочем, другие подписчики блогера усомнились в искренности чувств Давы.

Напомним, Ольга Бузова объявила о расставании с Давой в собственный день рождения в январе. Она назвала себя "свободной девушкой" и попросила подписчиков больше не задавать вопросы про отношения с Давой.

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Игорь Бузов прокомментировал расставание поющей ведущей с блогером Давой и предложил ему решить все по-мужски.
 
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