|
Отец Бузовой предложил Даве все "разрулить"
06.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Отец певицы и телеведущей Ольги Бузовой рассказал о ее страданиях после расставания с Давидом Манукяном и предложил несостоявшемуся зятю "решить вопрос".
© Sputnik / Григорий Сысоев
Игорь Бузов оставил комментарий в Instagram бывшего возлюбленного Ольги, сообщает StarHit. Дава сообщил подписчикам о новом музыкальном треке и поделился фрагментом мелодии, в ответ Бузов высказался предельно четко:
"Давид, а не хочешь разрулить? Она страдает", – написал отец Бузовой.
Комментарий быстро набрал сотни лайков, но вскоре был удален. При этом идею Игоря Бузова позитивно оценили не только подписчики его дочери, но и фолловеры Давы. Некоторые даже сочли, что это могло бы стать первым шагом к примирению. Впрочем, другие подписчики блогера усомнились в искренности чувств Давы.
Напомним, Ольга Бузова
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Бузов прокомментировал расставание поющей ведущей с блогером Давой и предложил ему решить все по-мужски.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)