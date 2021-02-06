Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Источник материала: Onliner

Последние несколько дней мастера с пилами и лопатами делали невероятно сложные вещи из снега и льда. В фестивале принимают участие восемь команд профессиональных скульпторов и десять студенческих команд. Сегодня выставка открылась. Посетителям предложили чай из самовара и сушки, для детей оборудовали небольшую снежную горку. Посмотрели, как здесь все выглядит.







































Сегодня вечером в честь открытия планируется пиротехническое шоу и какой-то концерт (деталей организаторы не озвучивают).













































Выставка продлится до 14 февраля. Вход платный. Для взрослых он стоит 10 рублей, для студентов, учащихся, пенсионеров, родителей многодетных семей, сотрудников академии наук — вдвое меньше. Бесплатно сюда пускают детей дошкольного возраста, инвалидов всех групп, сирот, детей из многодетных семей и солдат-срочников.















