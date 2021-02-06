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Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

06.02.2021 19:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Последние несколько дней мастера с пилами и лопатами делали невероятно сложные вещи из снега и льда. В фестивале принимают участие восемь команд профессиональных скульпторов и десять студенческих команд. Сегодня выставка открылась. Посетителям предложили чай из самовара и сушки, для детей оборудовали небольшую снежную горку. Посмотрели, как здесь все выглядит.




Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить





Сегодня вечером в честь открытия планируется пиротехническое шоу и какой-то концерт (деталей организаторы не озвучивают).






Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Горячий чай, костер в бочке, много снега и льда. В ботаническом саду открылась выставка, на которую вы еще можете сходить

Выставка продлится до 14 февраля. Вход платный. Для взрослых он стоит 10 рублей, для студентов, учащихся, пенсионеров, родителей многодетных семей, сотрудников академии наук — вдвое меньше. Бесплатно сюда пускают детей дошкольного возраста, инвалидов всех групп, сирот, детей из многодетных семей и солдат-срочников.








 
 
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Последние несколько дней мастера с пилами и лопатами делали невероятно сложные вещи из снега и льда. В фестивале принимают участие восемь команд профессиональных...
 
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