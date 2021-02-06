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Германия выделит на программу поддержки гражданского общества Беларуси до 21 млн евро
Источник материала: Партизан
Об этом сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Беларусью" в субботу 6 февраля.
"Мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 млн евро", - заявил министр,
По его словам, Германия предложит стипендии студентам, которые были исключены из университетов за участие в демонстрациях."Мы будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии", - пообещал Маас.
"Мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", - сказал он.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении в субботу выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси и призвала политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных.
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Об этом сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Беларусью" в субботу 6 февраля.
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