Рекордные морозы с начала года: волонтёры объединяются, чтобы помочь бездомным

Источник материала: ОНТ

Температура вновь бьет рекорды. Морозная погода добавляет работы и социальным патрулям, которые помогают бездомным.

Для них сотрудники социальных служб и просто неравнодушные граждане организовывают горячее питание, оказывают медицинскую помощь и даже помогают с одеждой. Конечно, все на добровольных началах. Активно к благотворительной инициативе присоединяются общественные и коммерческие организации. Цель одна – не оставить людей в беде.

С начала акции за помощью в социальные центры обратились более 300 человек. Помогают каждому. Для тех, кто лишился крыши над головой, в столице работает дом ночного пребывания, где могут на время расположиться люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Волонтеры собирают все, что понадобится в эту холодную пору года: теплые вещи, сухпаёк, консервы и каши.

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