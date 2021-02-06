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Рекордные морозы с начала года: волонтёры объединяются, чтобы помочь бездомным

06.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рекордные морозы с начала года: волонтёры объединяются, чтобы помочь бездомным

Температура вновь бьет рекорды.  Морозная погода добавляет работы и социальным патрулям, которые помогают бездомным. 

Для них сотрудники социальных служб и просто неравнодушные граждане организовывают горячее питание, оказывают медицинскую помощь и даже помогают с одеждой. Конечно, все на добровольных началах. Активно к благотворительной инициативе присоединяются общественные и коммерческие организации. Цель одна – не оставить людей в беде.  

С начала акции за помощью в социальные центры обратились более 300 человек. Помогают каждому. Для тех, кто лишился крыши над головой, в столице работает дом ночного пребывания, где могут на время расположиться люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Волонтеры собирают все, что понадобится в эту холодную пору года: теплые вещи, сухпаёк, консервы и каши. 

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Температура вновь бьет рекорды.  Морозная погода добавляет работы и социальным патрулям, которые помогают бездомным.  Для них сотрудники социальных служб и...
 
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