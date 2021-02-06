Следователи ищут очевидцев ДТП с участием пешехода в Гродно

Источник материала: ОНТ

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Разыскиваются свидетели аварии, которая произошла в прошлом году в Гродно – тогда водитель наехал на пешехода и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел 21 февраля прошлого года около 19:15. Сообщается, что 44-летний мужчина, который сидел за рулем Audi A4, ехал по ул. Горького в Гродно по направлению к ул. Курчатова и сбил мужчину, который в положенном месте переходил дорогу. В результате пешехода с тяжкими травмами госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя. Во время расследования выяснилось, что в момент аварии мимо проезжала машина такси, за рулем которой предположительно сидела женщина. Следователи просят откликнуться этого водителя, а также граждан, которые стали свидетелями произошедшего или что-либо знают об инциденте, и позвонить по телефону (8033) 621-15-35 или (80152) 72-40-40.

Фото: СК

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