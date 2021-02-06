ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следователи ищут очевидцев ДТП с участием пешехода в Гродно

06.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Следователи ищут очевидцев ДТП с участием пешехода в ГродноГродно" class="one-news__figure-img">

Разыскиваются свидетели аварии, которая произошла в прошлом году в Гродно – тогда водитель наехал на пешехода и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел 21 февраля прошлого года около 19:15. Сообщается, что 44-летний мужчина, который сидел за рулем Audi A4, ехал по ул. Горького в Гродно по направлению к  ул. Курчатова и сбил мужчину, который в положенном месте переходил дорогу. В результате пешехода с тяжкими травмами госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя. Во время расследования выяснилось, что в момент аварии мимо проезжала машина такси, за рулем которой предположительно сидела женщина. Следователи просят откликнуться этого водителя, а также граждан, которые стали свидетелями произошедшего или что-либо знают об инциденте, и позвонить по телефону (8033) 621-15-35 или (80152) 72-40-40.

Фото: СК

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разыскиваются свидетели аварии, которая произошла в прошлом году в Гродно – тогда водитель наехал на пешехода и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
У белоруски с карты списали 62 тысячи рублей. Не делайте как она
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by