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По горячим следам: на Витебщине раскрыли разбойное нападение на женщину

06.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

По горячим следам: на Витебщине раскрыли разбойное нападение на женщину

К правоохранителям в Новополоцкий ГОВД вечером 3 февраля обратилась 49-летняя местная жительница – двое неизвестных избили ее и забрали сумочку, в которой были деньги и ценные вещи. Об этом сообщили в МВД.

Итогом работы правоохранителей было то, что обидчиков задержали по горячим следам. Ими оказались местные жители 18 и 20 лет. Сообщается, что ранее они судимость не имели.

По предварительным данным, накануне перед нападением молодые люди выпивали, после чего отправились гулять по городу. Заметив женщину, они решили на нее напасть. На украденные деньги парни продолжили «праздник», а остаток разделили. 

Их действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц.


Фото: скриншот из видео МВД


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К правоохранителям в Новополоцкий ГОВД вечером 3 февраля обратилась 49-летняя местная жительница – двое неизвестных избили ее и забрали сумочку, в которой были...
 
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