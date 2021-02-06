Завершился чемпионат Беларуси по греко-римской борьбе: в командном зачете первое место у спортсменов Минской области

Источник материала: ОНТ

Во Дворце спорта завершился чемпионат Беларуси по греко-римской борьбе. В этом году состав участников был представительным.

В каждой из десяти весовых категорий выступали лидеры белорусской сборной. Свой уровень подтвердили серебряный призёр II Европейских игр в Минске Александр Грабовик, обладатель Кубка мира Кирилл Маскевич. В командном зачете первое место у спортсменов Минской области. Всего в чемпионате страны принимали участие более 160 борцов. Лучшие получат право выступить на предстоящих международных турнирах.

Белорусские борцы продолжают подготовку к Олимпийским играм. Пока у команды две неименные лицензии – в греко-римской, а также женской борьбе. Однако до старта Игр в Токио у белорусов ещё есть шансы завоевать олимпийские путёвки на главный старт четырёхлетия.

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