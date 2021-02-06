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В Восточной конференции КХЛ определены все участники плей-офф

06.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Восточной конференции КХЛ определены все участники плей-офф

В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги определились все участники плей-офф. Последними путёвки в нокаут-раунд завоевали «Барыс» из Нур-Султана и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

А в Западной конференции борьба за путёвки в плей-офф ещё продолжается. Хоккеисты «Северстали» уверенно обыграли московский «Спартак» – 5:2. Весомый вклад в победу внёс нападающий сборной Беларуси Владислав Кодола. Он забросил одну шайбу, отдал три голевые передачи и был признан лучшим игроком матча. На «Западе» участие в нокаут-раунде обеспечили ЦСКА, СКА, «Локомотив» и московское «Динамо». 

Плей-офф КХЛ стартует 2 марта.

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В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги определились все участники плей-офф. Последними путёвки в нокаут-раунд завоевали «Барыс» из Нур-Султана и...
 
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