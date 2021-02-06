Новую работу в центрах занятости Витебского региона в 2020 году нашли 2500 человек

Источник материала: ОНТ

2500 человек нашли новую работу в Витебском регионе в 2020 году. Одни открывались с нуля, другие расширяли производство, третьи переучивались и профессию меняли кардинально.





Центры занятости работают по принципу: поддержи начинающего и доплати нанимателям. Конечно, в топе рабочие специальности, на них в городе приходится 75% вакансий. Обучение можно пройти как на самих предприятиях, так и на курсах центра занятости.

В базе данных центра сейчас более 1400 вакансий. Конечно, не всегда на рынке труда есть именно та специальность, которую ищет человек. Тогда поступает предложение по переобучению. Только в 2020 году в Витебске им воспользовались более 160 человек. 80% слушателей таких курсов получают новую специальность под заказ конкретного предприятия, а значит, рабочие места гарантированы.

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