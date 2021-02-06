Мошенники украли с карт жительницы Новополоцка более 62 тысяч рублей

Источник материала: ОНТ

Очередная жертва интернет-мошенников, жительница Новополоцка, лишилась более 62 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Известно, что звонок от мошенников поступил по Viber 67-летней жительнице Новополоцка днем 4 февраля. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что с банковских карт женщины пытаются снять деньги. Далее мошенник предложил «обезопасить» накопления.

Работники Следственного комитета по данному факту возбудили уголовное дело. Правоохранители в очередной раз напомнили не сообщать никому конфиденциальные данные. Даже в случае нештатной ситуации работники банков не будут звонить клиентам по телефону и требовать назвать личные данные.

Фото pixabay





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