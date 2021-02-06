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Трех европейских дипломатов высылают из России за участие в акциях протеста

06.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трех европейских дипломатов высылают из России за участие в акциях протеста

Москва высылает трёх европейских дипломатов за участие в незаконных акциях.

Персонами нон грата объявлены сотрудники посольств Германии, Польши и Швеции. В ближайшее время им необходимо покинуть Россию в соответствии с нормами международного права. Российский МИД заявил, что это сделано в связи с их участием в несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Такие действия Россия считает неприемлемыми. В Европе уже заявили, что подобные высылки неоправданны, а Германия пригрозила ответными мерами.


Российские власти и ранее обвиняли Запад в открытом вмешательстве в свои внутренние дела, а также в давлении на суд во время процесса над Навальным. Несогласованные акции протеста в последние недели января и начале февраля прошли в разных городах России, несмотря на предупреждения властей. Полиция применила силу и спецсредства, всего за время трёхнедельных протестов задержаны более 10,5 тысячи человек, некоторым грозит уголовное наказание.

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Москва высылает трёх европейских дипломатов за участие в незаконных акциях. Персонами нон грата объявлены сотрудники посольств Германии, Польши и Швеции. В...
 
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