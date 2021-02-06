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Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира в Мельбурне

06.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира в Мельбурне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира в австралийском Мельбурне. В четвертьфинале экс-первая ракетка мира должна была встретиться с эстонкой Аннет Контавейт. Однако из-за травмы поясницы Азаренко не смогла сыграть в матче. 

Напомним, на старте турнира белоруска обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.

После завершения соревнований в Мельбурне теннисисты начнут выступление на первом в году турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии. В основной сетке сыграют пять представителей Беларуси: Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Александра Саснович, Егор Герасимов и Илья Ивашко.

ФОТО: twitter.com/vika7

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира в австралийском Мельбурне. В четвертьфинале экс-первая ракетка мира должна была встретиться с...
 
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