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Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира в Мельбурне
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира в австралийском Мельбурне. В четвертьфинале экс-первая ракетка мира должна была встретиться с эстонкой Аннет Контавейт. Однако из-за травмы поясницы Азаренко не смогла сыграть в матче.
Напомним, на старте турнира белоруска обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.
После завершения соревнований в Мельбурне теннисисты начнут выступление на первом в году турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии. В основной сетке сыграют пять представителей Беларуси: Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Александра Саснович, Егор Герасимов и Илья Ивашко.
ФОТО: twitter.com/vika7
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира в австралийском Мельбурне. В четвертьфинале экс-первая ракетка мира должна была встретиться с...
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