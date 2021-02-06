В Германии 80-метровый оползень едва не утащил за собой несколько десятков домов

Источник материала: ОНТ

На юго-востоке Германии люди пострадали от 80-метрового оползня, который едва не утащил за собой несколько десятков домов.

Сейчас каждый из домов стараются укрепить – людей временно отселили. Сейсмологи выясняют, почему земля так резко «ушла из-под ног».





Это не единственное природное ЧП этих выходных в Европе. Юго-запад Франции оказался по пояс в воде. Причиной стал шторм «Жюстин». Всего от наводнения пострадали восемь департаментов региона. Люди вынуждены передвигаться на лодках, полным ходом идет эвакуация.

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