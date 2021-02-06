Елена Богдан переизбрана председателем Белорусского союза женщин

Источник материала: ОНТ

Семейная политика, демографическая безопасность и развитие регионов. Об итогах и планах на будущее сегодня рассказали в Белорусском союзе женщин.

В первую очередь – о результатах. Одно из главных достижений – союз женщин состоялся как диалоговая площадка. Темы: медицина, социальная сфера, патриотическое воспитание, которому сейчас уделяется огромное внимание. Обсуждается и подготовка ко Всебелорусскому народному собранию. Вовлечены не только столица, но и все регионы. Сегодня же Елена Богдан переизбрана председателем союза женщин.





Елена Богдан, глава Белорусского союза женщин: «У нас есть и очень интересные два начинания. Это «Путь в профессию», когда наши женщины-лидеры БСЖ, которые нашли себя в профессии и успешны, любят свою профессию, будут делиться этим с молодежью для того, чтобы увлечь, открыть этот самый путь в профессию. Это проекты женского лидерства – для того, чтобы мы нашли этих женщин, девочек, девушек и подготовили настоящих руководителей».

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики: «От лидера, от человека, который возглавляет либо общественную организацию, либо предприятие, либо учреждение, от руководителя зависит многое. Женщины могут все, на мой взгляд, и мне всегда приятно присутствовать на тех мероприятиях, где мы слышим выступления наших женщин, те задачи, те проблемы, которые они доносят до руководства организаций».

В приоритете также развитие женского предпринимательства. Особенно в небольших городах и селах, где женский бизнес имеет большую социальную направленность.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram