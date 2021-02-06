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Елена Богдан переизбрана председателем Белорусского союза женщин
Источник материала: ОНТ
Семейная политика, демографическая безопасность и развитие регионов. Об итогах и планах на будущее сегодня рассказали в Белорусском союзе женщин.
В первую очередь – о результатах. Одно из главных достижений – союз женщин состоялся как диалоговая площадка. Темы: медицина, социальная сфера, патриотическое воспитание, которому сейчас уделяется огромное внимание. Обсуждается и подготовка ко Всебелорусскому народному собранию. Вовлечены не только столица, но и все регионы. Сегодня же Елена Богдан переизбрана председателем союза женщин.
В приоритете также развитие женского предпринимательства. Особенно в небольших городах и селах, где женский бизнес имеет большую социальную направленность.
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Семейная политика, демографическая безопасность и развитие регионов. Об итогах и планах на будущее сегодня рассказали в Белорусском союзе женщин. В первую...
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