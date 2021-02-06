Telegram начал блокировать каналы, которые призывают к насилию и публикуют личные данные

Источник материала: ОНТ

Война в сети. Мессенджер Telegram начал блокировать каналы пользователей, которые распространяют призывы к насилию и личные данных других людей.

Создатель соцсети заявил, что это противоречит идеям площадки для общения. И объяснил, что за последние несколько недель уже заблокировано несколько каналов, где публиковались телефонные номера и адреса участников протестов в России, правоохранителей, прокуроров, судей и журналистов.

Напомним, мессенджер считается одним из самых скачиваемых приложений в мире, им до этого момента активно пользовались организаторы уличных беспорядков, распространяя личные данные госслужащих, в том числе и в Беларуси. При этом остаётся неясным, какие каналы Telegram будет считать проблемными, а какие нет.





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