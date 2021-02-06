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Заправлял бензопилу и курил: жителя Гомельского района госпитализировали с ожогами
Источник материала: ОНТ
В Гомельском районе местный житель получил ожоги, когда пытался заправить бензопилу. Об этом
Инцидент произошел в садовом товариществе «Березка-3», расположенном рядом с деревней Грабовка. Сообщение о госпитализации 40-летнего мужчины с ожогами поступило к спасателям вечером 5 февраля. Уточняется, что незадолго до этого пострадавший пытался заправить бензопилу и одновременно с этим курил. В какой-то момент произошла вспышка топливной смеси, и мужчина получил ожоги. Родственники вызвали для него скорую помощь.
Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшего и с диагнозом «термические ожоги тела, алкогольное опьянение» отправили на госпитализацию.
Фото pixabay
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В Гомельском районе местный житель получил ожоги, когда пытался заправить бензопилу. Об этом рассказали в МЧС. Инцидент произошел в садовом товариществе...
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