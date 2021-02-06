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Полицейские использовали слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрации в Чили
Источник материала: ОНТ
Слезоточивый газ и водомёты в Латинской Америке – полицейские разогнали очередную демонстрацию в Сантьяго (Чили).
Уличные волнения в Чили не утихают вот уже год. Счёт пострадавших идет на тысячи – это настоящая «война против демократии и неолиберализма». Люди недовольны экономической системой управления страны. Несмотря на принятие Чили в «клуб развитых экономик», где государству обещали процветание, этого не произошло. Модель, официально поддержанная западными странами, не смягчила колоссальное неравенство и бедность.
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Слезоточивый газ и водомёты в Латинской Америке – полицейские разогнали очередную демонстрацию в Сантьяго (Чили). Уличные волнения в Чили не утихают вот уже год....
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