Полицейские использовали слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрации в Чили

Источник материала: ОНТ

Слезоточивый газ и водомёты в Латинской Америке – полицейские разогнали очередную демонстрацию в Сантьяго (Чили).

Уличные волнения в Чили не утихают вот уже год. Счёт пострадавших идет на тысячи – это настоящая «война против демократии и неолиберализма». Люди недовольны экономической системой управления страны. Несмотря на принятие Чили в «клуб развитых экономик», где государству обещали процветание, этого не произошло. Модель, официально поддержанная западными странами, не смягчила колоссальное неравенство и бедность.





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