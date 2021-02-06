ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Полицейские использовали слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрации в Чили

06.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Полицейские использовали слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрации в Чили

Слезоточивый газ и водомёты в Латинской Америке – полицейские разогнали очередную демонстрацию в Сантьяго (Чили).

Уличные волнения в Чили не утихают вот уже год. Счёт пострадавших идет на тысячи – это настоящая «война против демократии и неолиберализма». Люди недовольны экономической системой управления страны. Несмотря на принятие Чили в «клуб развитых экономик», где государству обещали процветание, этого не произошло. Модель, официально поддержанная западными странами, не смягчила колоссальное неравенство и бедность.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слезоточивый газ и водомёты в Латинской Америке – полицейские разогнали очередную демонстрацию в Сантьяго (Чили). Уличные волнения в Чили не утихают вот уже год....
 
Новости дня
Новости разные
 
Германия выделит на программу поддержки гражданского общества Беларуси до 21 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by