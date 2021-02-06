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Австрия призывает Европарламент отказаться от «геополитических табу» при регистрации вакцин из России и Китая

06.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Австрия призывает Европарламент отказаться от «геополитических табу» при регистрации вакцин из России и Китая

Очередной скандал вокруг вакцин. Англо-шведский препарат (основной для Европы) даёт очень невысокую гарантию успеха – всего 60%. При этом американские высокоточные вакцины слишком дорого стоят.


Российский препарат удовлетворяет оба эти показателя – 91% эффективности  плюс адекватная цена, но упирается «в невозможность политического признания». На этом фоне популярный европейский медицинский журнал The Lancet  опубликовал ряд статей о «Спутнике V» как прорывной для мира вакцине. А австрийские власти призвали Европарламент отказаться от «геополитических табу» при регистрации вакцин из России и Китая.

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Очередной скандал вокруг вакцин. Англо-шведский препарат (основной для Европы) даёт очень невысокую гарантию успеха – всего 60%. При этом американские высокоточные...
 
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