Источник материала: Хартия'97

Синоптики: В ближайшие дни ожидаются морозы до -28 °С 6.02.2021, 19:03

Подробный прогноз погоды в Беларуси.

В Беларуси в ближайшие дни прогнозируется похолодание. В некоторых регионах температура воздуха может понизиться ночью до −25…28 °С, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

«7−8 февраля (воскресенье-понедельник) в ночные и утренние часы местами по республике минимальная температура воздуха понизится до −25…28 °С, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица», — сообщает Белгидромет Минприроды.

К примеру, в Минске на 7 февраля прогнозируется переменная облачность без существенных осадков (вероятность осадков — 5−10%). «Ночью в окрестностях города температура воздуха понизится до −23…25 °С.Температура воздуха днем −12…14 °C. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с», — уточняют синоптики.

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