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У белоруски с карты списали 62 тысячи рублей. Не делайте как она
Источник материала: Onliner
На днях 67-летней жительнице Новополоцка в Viber позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сказали, что с ее банковских карт пытаются снять денежные средства и предложили обезопасить их — классическая схема. Женщина общалась с мошенниками практически час. Она передала им необходимые данные к личному кабинету интернет-банкинга, а потом обнаружила, что с ее счета пропали все деньги — более 62 тысяч рублей.
О случившемся рассказали в Следственном комитете. Новополоцким ГОСК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Помните, что из банка никогда не будут звонить через мессенджер. Настоящий банк никогда не будет просить сверить пароли или другую конфидециальную информацию.
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На днях 67-летней жительнице Новополоцка в Viber позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сказали, что с ее банковских карт пытаются снять...
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