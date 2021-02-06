У белоруски с карты списали 62 тысячи рублей. Не делайте как она

Источник материала: Onliner

На днях 67-летней жительнице Новополоцка в Viber позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сказали, что с ее банковских карт пытаются снять денежные средства и предложили обезопасить их — классическая схема. Женщина общалась с мошенниками практически час. Она передала им необходимые данные к личному кабинету интернет-банкинга, а потом обнаружила, что с ее счета пропали все деньги — более 62 тысяч рублей.

О случившемся рассказали в Следственном комитете. Новополоцким ГОСК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Помните, что из банка никогда не будут звонить через мессенджер. Настоящий банк никогда не будет просить сверить пароли или другую конфидециальную информацию.