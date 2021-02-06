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В Минтруда рассказали, насколько в ближайшие пять лет вырастут зарплаты бюджетников

06.02.2021 19:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, насколько в ближайшую пятилетку должны вырасти зарплаты педагогов и других работников бюджетной сферы, сообщает БЕЛТА. Речь об этом зашла в связи с подготовкой к VI Всебелорусскому народному собранию, в преддверии которого был поднят этот вопрос.

Сообщается, что к 2025 году педагогические работники должны получать 100% среднереспубликанского уровня, а профессорско-преподавательский состав — до 150%.

Первые этапы этой работы были реализованы в 2018—2020 годах. Соотношение средней зарплаты педагогических работников к среднереспубликанскому уровню за 2020 год (1250,9 руб.) составило 79,3%, профессорско-преподавательского состава — 122,8%, — привели данные в Минтруда.

По словам представителей министерства, в ближайшие пять лет повышаться зарплаты будут не только у педагогов, но и у других бюджетников. У врачей — до 150% к среднереспубликанскому уровню, у среднего медицинского персонала — до 90%, у работников физической культуры и спорта — до 105%, у работников сферы социального обслуживания, культуры — до 80%.

 
 
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В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, насколько в ближайшую пятилетку должны вырасти зарплаты педагогов и других работников бюджетной сферы,...
 
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