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10 мгновений международного Дня солидарности с Беларусью – в наших краях и за пределами
06.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как это было – в фото и видеофактах из Минска, Боровлян, Ратомки, Жодино, Смолевичей, Дзержинска, Столбцов, Несвижа, Берлина, Стокгольма, Нижнего Новгорода, Белостока…
6 февраля прошел международный Дня солидарности с Беларусью. Вот как он отметился (все фото и видео из обзора
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Как это было – в фото и видеофактах из Минска, Боровлян, Ратомки, Жодино, Смолевичей, Дзержинска, Столбцов, Несвижа, Берлина, Стокгольма, Нижнего Новгорода,...
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