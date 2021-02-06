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Минкин: «Теперь Путин и Лукашенко — два сапога пара»

06.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный колумнист, которого задерживали в Москве в прошлое воскресенье, ставит диагноз государству.

Минкин: «Теперь Путин и Лукашенко — два сапога пара»

Рисунок Андрея Бильжо

74-летний обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин был задержан в столице России в день акции поддержки Алексея Навального 31 января.

Несколько часов известный журналист провел в ОВД «Куркино», на него был составлен административный протокол за нарушение правил противоэпидемиологической безопасности, после чего – освобожден.

Спустя неделю колумнист пишет на Эхе Москвы, что 23 января 2021 года, когда прошла первая акция в поддержку Навального, «Россия окончательно вступила на путь лукашенковской Беларуси», в позже «показала, что вступила в это политическое д***мо не случайно».

— Теперь Путин и Лукашенко — два сапога пара. Буквально. Это именно тот сапог, что со всей дури влетел в живот немолодой женщины, которая всего лишь спросила «За что?». Теперь Лукашенко спокоен: даже если трон у него Путин отнимет, то уж в тюрьму партнер не посадит: свой в доску, — пишет Минкин. — Будь разгон 23 января — эксцессом исполнителей (если бывают массовые эксцессы), то 31.01 и 2.02 все было бы иначе. Но нет: жестокие вооруженные по всей стране нападали на мирных безоружных.

Это выглядело как государство против народа. Такому государству не нужны граждане. Оно ненавидит и боится граждан. Такому государству нужны рабы.

Россия развивается. Точнее: в государственном организме развивается раковая опухоль. Это совершенно очевидно. Развитие это зашло далеко. Терапия исчерпала себя. Хирургия началась.

Жестокое насилие? — да, мы это видим. Немотивированная жестокость? — вот уж нет! Мотив абсолютно ясен: запугать, отбить (буквально) и почки, и охоту качать права.

Нам кажется подлостью поведение тех миллионов, которые одобряют и оправдывают отвратительную жестокость. Если так, то эта многомиллионная подлость (неотделимая от трусости, обеспечивающая комфорт) и является опорой режима, его фундаментом. Такому фундаменту необходим крепкий мороз. Иначе эта гниль потечет.

 
 
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Известный колумнист, которого задерживали в Москве в прошлое воскресенье, ставит диагноз государству.
 
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