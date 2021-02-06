ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава МИД Германии: ЕС стоит на стороне протестующих в Беларуси

06.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Германии: ЕС стоит на стороне протестующих в Беларуси

  • 6.02.2021, 20:24
Глава МИД Германии: ЕС стоит на стороне протестующих в Беларуси
Хайко Маас

Хайко Маас заявил, что будет создан механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека в Беларуси.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал создание механизма для сбора доказательств о случаях нарушения прав человека в Беларуси и сообщил о выделении 21 миллиона евро на программу поддержи гражданского общества в стране. Об этом он заявил в субботу на онлайн-конференции «Солидарность с Беларусью», передает «Радыё Свабода».

- Мы разработали план поддержку гражданского общества Беларуси на сумму до 21 миллиона евро, - сообщил министр. В его рамках предусматриваются, в том числе, стипендии студентам и школьниках, которые из-за участия в демонстрациях были исключены из учебных заведений.

- Мы будем поддерживает независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и обеспечим убежище в Германии белорусов, которых преследуют, - заверил Маас.

- Мы создадим механизм, чтобы собирать доказательства против тех, кто нарушает права человека, - заявил глава МИД Германии. Маас утверждает, что придет день, когда они будут привлечены к ответственности.

Немецкий министр считает, что Беларуси дух демократии выпущен из бутылки и его невозможно вернуть назад. Он заверил участников демонстраций в том, что Германия и ЕС стоят на стороне протестующих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хайко Маас заявил, что будет создан механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владельцы заплесневевших дворцов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by