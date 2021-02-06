Источник материала: Хартия'97

Владельцы заплесневевших дворцов 6.02.2021, 20:15

Про путинизм и логику мафии.

Создатель сайта "Путинизм" Артем Круглов ведет интенсивные исследования прошлого "национального лидера". С 2019 года на ютьюбе выходит пользующийся успехом документальный сериал "Путинизм как он есть" – экранизация расследований, опубликованных на его сайте. Артем Круглов уже не раз рассказывал Радио Свобода о своих находках, а эта беседа записана после появления знаменитого фильма о "дворце Путина". Его авторы использовали, в частности, и работы Артема Круглова.

– Были ли в расследовании ФБК неизвестные вам детали и что стоило бы, на ваш взгляд, уточнить или дополнить?

– Сам по себе дворец на мысе Идокопас – не новая тема. О нем рассказал еще в 2010 году Сергей Колесников, перебежчик из ближнего путинского круга. Тогда же появились и первые фото дворца, его внутренней отделки. Уже тогда Колесников говорил, что во дворец был вложен миллиард долларов коррупционных денег, которые они с Шамаловым (это путинский сосед по "Озеру", если кто не знает) откатывали Владимиру Владимировичу из средств, выделяемых на медицину в России.

Принципиально новое, что мы узнали из фильма Навального: дворец съела плесень, пришлось всё ободрать и ремонтировать. Это конечно, ирония судьбы – украсть миллиард и сгноить его, сэкономив на нормальном архитекторе. Потому что архитектора с именем позвать побоялись – всё строили в строжайшей тайне. В общем, каков царь, таков и Растрелли.

Второе, что очень интересно в фильме – была вскрыта схема текущего финансирования дворца, кто и как платит за содержание этого огромного и дорогого объекта. Тут все организовано в лучших мафиозных традициях. Путинская братва всех сортов – дрезденские, озёрные, дзюдоисты скидываются, а Путин, как босс семьи, тратит из общака на свои нужды. Тратит много. Я подозреваю, что это вообще самый дорогой частный дом в мире, для сравнения: царский дворец в Ливадии, построенный Николаем Вторым, имеет площадь около 7000 кв. м против 17 000 у Путина.

А вообще, я уже как-то писал, что у путинского дворца есть ведь аналог в истории – дворцовый комплекс Гбадолите в Заире, который в 1980-е годы отгрохал себе заирский диктатор Мобуту. Посреди джунглей он возвел себе гигантский оазис роскоши на украденные из бюджета деньги. Он даже дальше пошел: там не вертолетные площадки были, а целый аэропорт с взлетной полосой для "Конкорда", на котором Мобуту и домочадцы летали в Париж на шопинг.

– У Мобуту была еще роскошная вилла на Лазурном берегу.

– На Кап Мартене, рядом с Монако. Её потом конфисковали, и её купил соратник Лужкова Шалва Чигиринский. После падения Лужкова вилла перешла сначала в "Газпромнефть", потом оттуда на офшоры. В итоге французские СМИ писали, что на вилле Мобуту поселилась Алина Кабаева. Так что Мобуту и Путин похожи не только дворцами, но и любовью к Лазурному берегу.

– Что вы скажете о реакции Кремля и пропутинских медиа на расследование Навального – о репортажах из дворца, которые были показаны телезрителям, и о "признании" Ротенберга?

– Нокдаун, боксер "поплыл". Путин смог сказать только что-то невнятное, что его и близких родственников в официальных бумагах нет. Хотя кого считать близкими родственниками: первоначально дворец был записан на Шамалова, его свата, потом – на фирму "Бином", где владелец – Пономаренко, человек Ротенберга, а все сотрудники – из фирмы "Акцепт", принадлежащей двоюродному племяннику Путина Михаилу Шеломову, которого Путин всячески опекает по жизни.

Развернутый ответ на вопрос "Чей дворец?" должен включать в себя ответ на вопрос, откуда там взялся сначала Шамалов, потом Шеломов, потом Ротенберг, откуда бесполетная зона, что там делали путинские яхты "Олимпия" и "Шеллест" в разные годы и, наконец, откуда деньги на красивую жизнь. Ответы на эти вопросы Владимир Путин по понятным причинам дать не может.

Что касается репортажей по российским каналам, то они рассчитаны совсем уж на идиотов: показывают ремонт, сбитая перфораторами штукатурка, и это выдается за строительство "апарт-отеля", которое типа только началось. А раньше-то что было, до "апарт-отеля"? Первый же запрос в гугл выдаст вам всё.





Ну, а Ротенберг… Он ведь Путину как брат. Они всю жизнь вместе, с 12 лет. Росли совсем рядом с Невским проспектом, но они как с другой планеты: "Ленинградская улица меня научила: бей первым". Мое детство – это фильм "Генералы песчаных карьеров", как он говорил в интервью для книги "Владимир Путин. История жизни" в 2001 году.

О чем фильм "Генералы песчаных карьеров"? Банда малолеток-беспризорников живет по законам волчьей стаи, а режиссер задается вопросом: осталось ли в них что-то человеческое?

В октябре 2019 года вышло блестящее расследование Сергея Канева "Бандитский Ротенберг" про биографию этого путинского друга. Расследование было сделано по сохранившимся базам данных питерского РУБОПа 1990-х годов. Почитайте, многое станет понятным.

Ротенберг в 90-е держал в Петербурге ЧОП "Защита-Хелп", который занимался выбиванием долгов и возвращал угнанные автомобили за процент от стоимости... ЧОП, где в учредителях состояли авторитеты Леня-Спортсмен (Леонид Усвяцов, их общий с Путиным тренер по дзюдо) и Вова Однорукий (Владимир Путырский, ветеран Афганистана). ЧОП Ротенберга был легальной крышей бригады Усвяцова – Путырского.

От себя добавлю, что есть такой полковник полиции в отставке Владимир Александрович Семиш, он служил в 90-е в РУБОПе города Кингисеппа (Ленинградская область). В 2019 году он вспоминал в интервью одной местной газете свою встречу с Путырским и его братвой осенью 1994 года. Разборки были по поводу каких-то 26 машин, которые угнали в Питере, а номера перебивали в Кингисеппе. Стрелка была в ресторане "Татьяна". Парни приехали в темно-красных длинных пальто с шарфами, по тогдашней бандитской моде. "Я вел с ними переговоры", – вспоминает полковник, но дело все равно дошло до убийств.

И вот теперь мы имеем не какой-то бандитский ЧОП при банде Усвяцова – Путырского, а целую бизнес-империю, созданную двумя учениками Усвяцова – Путиным и Ротенбергом. Империю откатов, созданную за счет государства, которое они приватизировали.

– Внимание публики закономерно привлечено к дворцу, но значительная часть расследования Навального посвящена тому, чем Путин занимался до избрания президентом. В частности, его работе в Дрездене. Мы видим, как сотрудники КГБ развлекались на приемах, но за пределами расследования осталась их работа – в частности, контакты, которые устанавливали чекисты с международными террористами. Вы уже рассказывали в интервью Радио Свобода о Дитмаре Клодо, который приезжал в Дрезден и контактировал с Путиным. Что бы вы добавили к тому, о чем говорил Навальный?

– Действительно, Алексей Навальный в начале фильма говорит, что первые коррупционные схемы Путин выстраивал еще в Дрездене, добывал магнитолы с использованием служебного положения. Это намек на Дитмара Клодо, однако более подробно этот эпизод в фильме не разбирается. Ведь сама эта история, она больше не про коррупцию, а про соучастие Путина в убийствах и терактах в Западной Германии, которые совершали боевики группировки РАФ ("Фракция Красной армии"), получавшие помощь от Штази и КГБ.

Боевики РАФ в 1970–80е гг. терроризировали Западную Германию. Там десятки терактов. РАФовцы убили генерального прокурора ФРГ, главу городского суда в Западном Берлине, главу Дойче Банка, убили Карла-Хайнца Бекуртса – виднейшего физика-ядерщика, убивали американских солдат и взрывали американские базы в Германии.

То, что РАФ получала помощь от Штази, – это доказанный в судах факт. После краха ГДР ряд высших офицеров Штази получили сроки за эти дела. Но вот участие КГБ в программе поддержки РАФ – тема малоизвестная и покрытая тайной.

Первый, кто решился что-то рассказать об этом, был Дитмар Клодо, бывший член РАФ. В интервью Маше Гессен в 2011 году он рассказал, что местом подготовки членов РАФ был Дрезден, где он неоднократно встречался с Путиным. Путин участвовал в планировании терактов в Западной Германии, но при этом проявлял недюжинный интерес к приобретению всяких благ западной цивилизации.

В частности, Путину очень хотелось фирменную магнитолу в машину, и он заказал её у знакомых террористов РАФ, которые часто угоняли машины в Западной Германии для своих нужд. В итоге РАФовцы уважили Путина, при угоне очередного автомобиля – вытащили дорогую аудиосистему "Блаупункт" и привезли её в Дрезден.

Собственно, отсюда и взята эта история с магнитолой, про которую говорит Навальный в фильме. Клодо рассказал её в интервью, но, правда, на условиях анонимности – у Маши Гессен в книге он фигурирует просто как "бывший боевик РАФ". Тем не менее настоящее имя его удалось установить – это Дитмар Клодо, об этом мы с вами говорили в одном из прошлых интервью.

– Кэтрин Белтон в недавно вышедшем исследовании "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад" тоже изучает это период и обнаружила немало интересных деталей.

– Да, для своей книги Кэтрин Белтон тоже взяла интервью про дрезденские дела Путина у "бывшего члена РАФ" на условиях анонимности. И им был, разумеется, Клодо. Только в этот раз он оказался более разговорчивым. Он рассказал, как проходило планирование терактов на встречах боевиков с Путиным и офицерами Штази в Дрездене. Как они заказывали оружие, которое КГБ через своих агентов оставлял им в Западной Германии в условленном месте. Как КГБ и Штази корректировали цели террора: а давайте убьем не этого, а вон того, как вы на это смотрите? Что вам нужно для выполнения задачи?

В целом, то, что рассказывает Клодо, говорит о том, что Путин работал на 8-й отдел Управления "С" КГБ. Управление "С" – нелегальная разведка, 8-й отдел – "Прямые действия" (террор и диверсии на зарубежной территории). Этот же 8-й отдел занимался и ликвидацией, убийствами. То есть Путин, во всяком случае, на последнем этапе своей карьеры в КГБ, работал в подразделении, где убийства и теракты были рутиной, частью работы. А это накладывает отпечаток. По идее, вслед за своими коллегами из Штази он должен был сесть за решетку еще в 1990-е как пособник террористов.

Я сейчас не хочу вдаваться в детали биографии Клодо, это тема для отдельного разговора. Человек 20 лет занимался международным терроризмом, потом бандитизмом в составе русской мафии. Был членом РАФ, а также НФОП (Народный фронт освобождения Палестины). В 90-е – в бригаде Могилевича, за что отсидел 10 лет в венгерской, а потом в немецкой тюрьме. Были также публикации в европейской прессе о том, что он был агентом не только спецслужб советского блока, но и БКА (контрразведка Западной Германии), т. е. вел двойную игру. И Путин там получал свои магнитолы на самом деле от "крота". Тут можно целый авантюрный роман написать.

Но факт остается фактом, Клодо – один из немногих людей, кто хоть немного приоткрыл завесу, чем там на самом деле занимался в Дрездене скромный директор "Дома советско-германской дружбы" Владимир Платов (должность прикрытия и псевдоним Путина в ГДР).





– Расследования группы "Беллинкэт" продемонстрировали, что путинские спецслужбы широко применяют методы террора, как на территории РФ, так и за границей. Но общество не до конца осознает масштаб этой деятельности. Порой в оценках этих расследований звучит недоверие: зачем ФСБ потребовалось убивать малоизвестных активистов на Северном Кавказе или вполне лояльного Никиту Исаева? Что вы думаете о размахе этих спецопераций и видите ли в них логику?

– Помимо мира обычных людей, есть мир организованной преступности, где за большинство проступков следует одно наказание – смерть. Особенно если речь идет о неуважении к главарю.

А теперь представьте, что в роли ОПГ выступает такая организация как ЦСН – Центр специального назначения ФСБ. Это силовое подразделение для "прямых действий": туда входит спецназ "Альфа" и "Вымпел", Управление спецопераций, управление по Кавказу и прочие.

В ЦСН бойцы "Альфы" в свободное время грабят банки, бойцы "Вымпела" берут заказы на убийства бизнесменов и попадают за это в Интерпол, потом по новому паспорту едут в Германию убивать уже по политическим мотивам (дело Хангошвили). В ЦСН служат отравители Алексея Навального, которые не просто убивают, а эксперименты ставят – какая доза "Новичка" нужна, чтоб человек умер не сразу, а чуть позже, чтоб замести следы? Кстати, думаю, неспроста они так часто ездили в Грозный – где, как не там, ставить опыты на пленных.

В советском КГБ, кстати, никакого ЦСН не было. "Альфа" существовала совершенно отдельно, как часть 7-го управления (наружка и охрана). "Вымпел" относился к внешней разведке. Он был частью того самого 8-го отдела "Прямых действий".

Чекист, которого отбирали в «Вымпел», сначала проходил 7-месячное обучение в школе диверсантов в Балашихе, которая для прикрытия называлась КУОС (Курсы усовершенствования офицерского состава). Основную массу курсантов после этого зачисляли в резерв и отправляли обратно к прежнему месту службы. Особо отличившихся зачисляли в отряд. А затем уже из «Вымпела» отбирали кадры для совершения точечных акций за рубежом: убийства, диверсии, заброска оружия террористам, подготовка и сопровождение встреч представителей КГБ с агентами. По некоторым свидетельствам, молодой оперативник Путин тоже прошел через КУОС во время службы в Ленинграде, был зачислен в резерв, и именно с этим связано то, что в Дрездене потом ему подобрали именно такую специализацию – работа с террористами.

В путинской России создан своего рода культ спецназа, в том числе спецназа КГБ, постоянно восхваляются его «подвиги», типа захвата дворца Амина. Волею судьбы мне доводилось встречаться с людьми из нового «Вымпела», который Путин воссоздал в составе ЦСН ФСБ в 1998 году. Они производили тяжелое впечатление: абсолютно аморальный взгляд на мир, об убийствах говорилось в терминах «обнулить», «прикопать»… Чисто рэкетирское мышление: «Почему только коммерсы жить должны, мы тоже хотим…». Самые продвинутые из них имели даже свои взгляды на мировую политику и историю (обычно – теории заговора самого дикого толка).





И вот в 1998 году Ельцин ставит директором ФСБ человека из спортивно-уголовной среды, с опытом работы в этом самом 8-м отделе. Человек сразу создает ЦСН и собирает всех убийц, отравителей, диверсантов под одну крышу. Вскоре он идет в президенты, и тут же начинают взрываться дома в Москве, чтобы раскрутить войну в Чечне и поднять ему рейтинг. А потом все 20 лет его правления – сплошные скандалы с убийствами неугодных людей самыми изощренными способами. В конце уже дошли до применения химического оружия в томских гостиницах.

Какая в этом логика? Логика мафии. Чего не так – обнулить, да и всё. Причем лучше даже демонстративно – другим наука.

– Еще одна важная тема ваших исследований – наркотрафик, в который еще с 90-х годов вовлечены не только гангстеры, но и чиновники. Дело о кокаине, найденном на территории российского посольства в Аргентине, продемонстрировало, насколько тесны связи госслужащих и оргпреступности. Но расследование, кажется, ушло в песок, и никаких серьезных последствий нет? Впрочем, готовится суд...

– Да, дело о посольском кокаине пока буксует. Оно и понятно: кто там главный обвиняемый – Андрей Ковальчук, офицер спецслужб, который завозил кокаин через российский МИДа под видом диппочты. МИД – это тоже теперь ОПГ, наркокартель.

– Вы с самого начала, еще в 2018 году, говорили, что Ковальчук – полковник ГРУ. В 2020 году был обнародован доклад центра "Досье" по делу об аргентинском кокаине. В докладе со ссылкой на сотрудника одной из спецслужб Германии говорится, что по их данным Ковальчук – действительно сотрудник российской военной разведки.

– Да, грустно за ГРУ. Дожили до шпилей и чемоданов с коксом. Ковальчук – уроженец Украины, окончил военное училище в России в 1988 году, служил в армии, потом 20 лет непонятно чем занимался: жил в Берлине, Амстердаме, состоял в одной из донецких преступных группировок, которая завозила кокаин на Украину через бандитский Петербург.

И вот примерно в 2011 году у них родилась эта схема с переправкой кокаина на военно-транспортных самолетах, которые периодически летают в Антарктиду с остановкой в Южной Америке (Аргентине, Уругвае). Схема гениальная: груз упакован как диппочта, самолет свой, посол свой, полицейский, который по долгу службы следил за посольством РФ, – тоже свой. ФСБ, очевидно, было тоже в курсе, так как контрабанда шла лет шесть, и никаких проблем не было.

Диктаторская власть, которая живет в своем мире отдельно от страны, боится улицы

И вдруг международная операция против картеля "Синалоа" – накрывают их склады, лаборатории в нескольких странах, и обнаруживается, что одна из партий ушла… в посольство РФ в Буэнос-Айресе. И как назло, видно, что этот Ковальчук – ну, не Пабло Эскобар, на наркобарона не тянет. Не себе он возил, просто внебюджетные фонды своего ведомства пополнял, в народе именуемые общак. И что теперь делать с Ковальчуком, непонятно. А если копнуть, откуда деньги на закупку партии были? А 30–40 миллионов долларов, не меньше. А вдруг это бартер: им – оружие, они (картели) в обмен – кокаин?

– Путинизм пережил уже несколько крупных кризисов. Протесты 2011–2012 годов, движение против пенсионной реформы, локальный, но болезненный для Кремля бунт после ареста Сергея Фургала. И всякий раз недовольство удавалось подавить. Сейчас, пока мы беседуем, продолжается новый кризис, и, судя по тому, какие меры принимаются для предотвращения митингов, власть по-настоящему перепугана. Есть ли у нее основания бояться?

– Диктаторская власть, которая живет в своем мире отдельно от страны, боится улицы. Это закономерно. На мой взгляд, уличная активность будет нарастать. Просто людям негде больше выразить свой протест: все легальные формы политической борьбы перекрыты, восстановлен совок в новом мафиозном варианте.

Чего не достает российскому протесту – это координации. Нужен свой телеграм-канал типа NEXTA или иной общепризнанный ресурс. Вокруг него уже можно создавать и организационные структуры. И я очень надеюсь, что западные державы, наконец, перестанут заигрывать с этим уголовно-чекистским режимом, хранить у себя его деньги и т. п.

Нужны серьезные санкции, и не только против путинского окружения, но и секторальные – эмбарго на российскую нефть, например. На рынке нефти большой переизбыток мощностей. Россия сейчас экспортирует около 5 млн баррелей в день, мировой рынок вполне может без этого обойтись – объем с легкостью закроют другие страны. А народу России с этой нефти все равно ничего не достается, все уходит Путину и его людям в их плесневелые дворцы.

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